Blauwtongvirus opgedoken op schapenboerderijen in 't Gooi

Bij schapenhouders in Loosdrecht, Kortenhoef, Vreeland en Nederhorst is het blauwtongvirus opgedoken. Dat virus was al sinds 2009 niet aangetroffen bij Nederlandse schapenboerderijen. Het is geen gevaarlijk virus, maar heeft wel grote economische effecten voor alle houders van herkauwers als schapen, geiten en koeien in Nederland.

ANP Foto

In een persbericht van de Rijksoverheid staat dat het virus niet overdraagbaar is tussen mens en dier, en dat het blauwtongvirus doorgaans niet dodelijk is voor schapen. Ze sterven hooguit door complicaties die bij het ziektebeeld passen, zoals slecht eten. Schapen raken besmet doordat ze gebeten worden door vliegjes (knutten) die besmet zijn met het virus. Melden, maar niet bestrijden Het blauwtongvirus moet in Nederland gemeld worden bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) als het opduikt, maar de besmette dieren hoeven niet geruimd te worden. Wel moet de boerderij tijdelijk op slot, en mogen er geen dieren of andere 'levende producten' (bijvoorbeeld sperma, eicellen of embryo's) afgevoerd worden. De NVWA gaat in de tussentijd uitzoeken hoe de schapen precies ziek zijn geworden en eventueel maatregelen nemen om het insecten wat moeilijker te maken. Ook kunnen de schapen gevaccineerd worden, maar daarvoor moet eerst worden uitgezocht welk type blauwtongvirus precies rondgaat in de regio. Internationale handel De besmettingen hebben gevolgen voor de hele sector. Alle herkauwers - dat zijn schapen, maar ook geiten, koeien en herten - moeten aan aanvullende voorwaarden voldoen voor ze internationaal verhandeld mogen worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze extra getest moeten worden op het blauwtongvirus, of dat ze in quarantaine moeten. Volgens de Rijksoverheid gaat dat merkbare economische gevolgen hebben voor de sector.