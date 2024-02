Schapenhouder Peter Ruis put hoop uit ontwikkeling vaccin: "Ik ben er heel blij mee!"

Het nieuws dat inmiddels één bedrijf bezig is met de ontwikkeling van een vaccin tegen het blauwtongvirus wordt door schapenhouder Peter Ruis met open armen ontvangen. "Ik ben er heel blij mee", zo lacht de Assendelfter breeduit. "Het is in ieder geval iets positiefs."

Nog maar een paar maanden geleden stond regelmatig de vrachtwagen van de ophaaldienst op de stoep om een aantal overleden schapen op te halen. "Het heeft nog altijd impact", vertelt Ruis met een brok in de keel. "Ik hoop dat dat vaccin dat nu gaat komen, en dat is er pas van de zomer, dat dat gaat werken."

Zorgen door zachte winter

Maar zorgen blijven er ook, aangezien de kans aanwezig is dat de knut, de mug die het virus overbrengt, dit voorjaar alweer de kop opsteekt. Op dat moment zal het vaccin nog niet beschikbaar zijn. "In het voorjaar is het vaak ook warm en dan komen die knutten ook weer", vertelt Ruis. "We hebben natuurlijk geen winter gehad dus ze zijn niet doodgevroren. En ik ben bang dat, gezien de voorspellingen, dat die vorst er voorlopig ook niet in zit."