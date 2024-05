Zevende tiener aangehouden voor dodelijke schietpartij station Purmerend

De politie heeft afgelopen maandag in Hoogeveen een 18-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor de dodelijke schietpartij bij het treinstation in Purmerend in februari. Daarbij kwam een 19-jarige jongen om het leven, een andere 19-jarige jongen raakte zwaargewond. Het is de zevende aanhouding in deze zaak.