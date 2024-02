Purmerenders reageren geschokt op dodelijke schietpartij: "Wordt steeds erger hier"

De schok van dodelijke schietpartij van gisteravond dreunt nog na in Purmerend. Een 19-jarige Purmerender kwam hierbij om het leven, de andere man (19) uit Medemblik ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. Veel Purmerenders maken zich zorgen.

De dodelijke schietpartij van gisteravond is volgens de inwoners die NH heeft gesproken het zoveelste teken van de teloorgang van hun stad.

"Het wordt steeds erger hier", zegt een jonge moeder van drie kinderen, op de plek waar gister de dodelijke schoten werden gelost. "Dan is het bij de snackbar, dan bij het fietsenhok en nu weer bij de tunnel", vult een andere dorpeling aan.

Knallen en geschreeuw

Iets voor acht uur gisteravond ging het mis. Omwonenden hoorden vier harde knallen bij het station, gevolgd door geschreeuw.

De politie kreeg de eerste melding van de schietpartij om 20.05 uur. Beide slachtoffers werden in 'zorgwekkende toestand' afgevoerd naar het ziekenhuis. Vannacht overleed één van hen, een 19-jarige Purmerender, aan zijn verwondingen. Ondanks dat de politie een grootschalige zoektocht op poten heeft gezet, ontbreekt van de dader nog elk spoor.

Geruchten

De geruchtenmolen draait op volle toeren in Purmerend. Het zou gaan om een ruzie tussen middelbare scholen, gedoe over een fatbike, of een conflict tussen rivaliserende bendes. "Maar het gebeurt gewoon op klaarlichte dag bij een treinstation", aldus een bezorgde vrouw. "De kogel kan zo de andere kant op vliegen."