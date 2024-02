Zwaargewond slachtoffer schietpartij Purmerend is 19-jarige man uit Medemblik

De politie is nog op zoek naar één of meerdere verdachten naar aanleiding van de schietpartij bij het treinstation van Purmerend gisteravond. Daarbij kwam een 19-jarige man uit diezelfde plaats om het leven. Het andere slachtoffer, een tevens 19-jarige man uit Medemblik, ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. Politie roept getuigen op zich te melden.

De schietpartij gebeurde gisteravond iets over achten. Het slachtoffer is op de plek van de schietpartij nog gereanimeerd, maar is later in het ziekenhuis alsnog aan zijn verwondingen overleden. Op datzelfde moment is een grote zoekactie gestart met een gespecialiseerd politieteam, speurhonden en een helikopter. Desondanks is de verdachte nog niet gevonden en is er op dit moment volgens de politie ook geen duidelijk signalement bekend.

De politie roept getuigen op zich te melden en vraagt specifiek naar dashcams of deurbelcamera's in de buurt van de Stationsweg in Purmerend. "Mocht u weten wie bij het incident betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000", is te lezen in het persbericht.

Schokkende beelden

Volgens de politie gaan er beelden rond van de overleden man. Zij vragen deze, uit respect voor de nabestaanden, niet verder online te verspreiden. "Deel deze alleen met ons", aldus de politie.