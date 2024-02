15-jarige verdachte aangehouden na dodelijke schietpartij Purmerend

De verdachte werd gistermiddag aangehouden in Amsterdam. Eerder werden er al twee 16-jarige jongens uit Purmerend en een 18-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Een van de twee 16-jarige jongens uit Purmerend is inmiddels weer op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte in het onderzoek. Nog meer aanhoudingen worden niet uitgesloten door de politie.

Conflict tussen jongeren

Bij de schietpartij op 12 februari kwam een 19-jarige man uit Purmerend om het leven. Een andere 19-jarige raakte zwaargewond en ligt op dit moment nog in het ziekenhuis. Volgens de politie is 'een conflict' tussen jongeren in Purmerend de aanleiding van de schietpartij, dit wordt op dit moment verder onderzocht.

"Het wordt steeds erger hier", vertelde een jonge moeder van drie kinderen, op de plek waar eergisteren de dodelijke schoten werden gelost.