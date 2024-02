Station Purmerend krijgt cameratoezicht na dodelijke schietpartij

Dit heeft de loco-burgemeester Mario Hegger in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie besloten.

Veilige plek

"Ik ben geschokt door het bericht over het dodelijke schietincident", schrijft Hegger in een reactie. Ook burgemeester Van Selm, die momenteel in het buitenland zit, spreekt haar afschuw uit over het schietincident en brengt haar medeleven over aan de betrokkenen.

In overleg met politie en OM heeft Hegger besloten camera's te plaatsen in Purmerend. Niet alleen het station krijgt cameratoezicht, ook bij de jongerencentra Columbuzz en Com-ic komen camera's te staan. "Hiermee willen we een veilige plek creëren voor jongeren om bijeen te komen", aldus Hegger. In totaal worden er vandaag vijf camera's neergezet.

Onderzoek

Over het onderzoek kan de politie weinig delen. "We hebben een TGO opgestart en er zijn een hoop mensen vrijgemaakt om hieraan te werken", legt een woordvoerder van de politie uit. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) wordt opgestart bij zaken met een grote maatschappelijke impact, zoals deze dodelijke schietpartij. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.

"Het wordt steeds erger hier", vertelde een jonge moeder van drie kinderen, op de plek waar gister de dodelijke schoten werden gelost. De schok van dodelijke schietpartij van gisteravond dreunt nog na in Purmerend. Een 19-jarige Purmerender kwam hierbij om het leven, de andere man (19) uit Medemblik ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.