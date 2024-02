Verdachte (16) opgepakt voor dodelijke schietpartij station Purmerend

Het gaat om een 16-jarige jongen uit Purmerend. De verdachte is dinsdagavond 13 februari in Purmerend aangehouden en zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben.

In overleg met politie en OM heeft loco-burgemeester Hegger eerder vandaag besloten camera's te plaatsen bij het station en bij de jongerencentra Columbuzz en Com-ic.

Dodelijke schietpartij

Maandagavond werd er geschoten bij het station in Purmerend. Hierbij is een 19-jarige man uit Purmerend om het leven gekomen. Een andere man, een 19-jarige man uit de gemeente Medemblik, raakte zwaargewond.

"Het wordt steeds erger hier", vertelde een jonge moeder van drie kinderen, op de plek waar eergisteren de dodelijke schoten werden gelost.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en roept mensen die beelden hebben van in de buurt van het treinstation op zich te melden.