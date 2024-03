Vijfde verdachte aangehouden na dodelijke schietpartij Purmerend, wederom tiener

Een 19-jarige man uit Landsmeer is aangehouden in verband met de schietpartij bij het treinstation van Purmerend. Bij die schietpartij op 12 februari kwam een man van 19 om het leven, een ander slachtoffer raakte zwaargewond.

De man uit Landsmeer is de vijfde verdachte die de politie in het onderzoek naar de schietpartij heeft aangehouden. De verdachte is vandaag in de Westbeemster opgepakt en mag momenteel alleen met zijn advocaat contact hebben.

Een dag na de schietpartij, op 13 februari, werd er al een 16-jarige jongen aangehouden. Later zijn er nog drie tieners aangehouden, waarvan één jongen inmiddels weer thuis is. Hij blijft nog wel steeds verdachte. Het gewonde slachtoffer (19) ligt nog steeds in het ziekenhuis.

Conflict tussen jongeren

Wat de aanleiding was voor de schietpartij, wordt op dit moment nog verder onderzocht. De politie laat weten dat een conflict tussen jongeren een mogelijke reden is. Meerdere aanhoudingen worden volgens hen niet uitgesloten.