Zomerseizoen in aantocht: Zandvoort zet in op susteams en camera's

Om relschoppers te slim af te zijn en ongeregeldheden zodoende in de kiem te smoren, is samenwerking volgens Moolenburgh het sleutelbegrip. Elke dinsdag is er overleg met alle betrokkenen: politie, handhaving, gemeente, paviljoenhouders, de reddingsbrigade en nu ook de manager van Dirk van den Broek.

Motorkapoverleg

Moolenburgh: ''We kijken dan vooruit naar het komend weekeinde. Wat voor periode is het? Wordt het mooi weer? Zijn er grote evenementen? Alles brengen we in kaart. Dat levert enorme winst op. Daarnaast hebben we op heel drukke dagen drie keer per dag een zogenoemd motorkapoverleg. Dan steken we even kort te koppen bij elkaar: wat is de stand van zaken en waar is eventueel onrust?" De informatie over dat laatste komt voor een belangrijk deel van de susteams, groepjes handhavers die vuurtjes doven voordat er brand is ontstaan.

Buurtvaders

Verder is er nauw contact met het politiekorps Amsterdam. Dat staat op haar beurt weer dicht bij de buurtvaders die inzicht kunnen geven in het doen en laten van een deel van de jongeren uit de hoofdstad. De ongeregeldheden vorig jaar werden deels toegeschreven aan jeugd uit Amsterdam die per scooter naar Zandvoort was gekomen.

Moolenburgh, die als burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde, benadrukt het grote aantal veranderingen waarmee Zandvoort te maken heeft. Door de wereldwijde uitstraling van de Formule 1 komen bezoekers tegenwoordig uit alle windstreken. En anders dan vroeger komen ze niet meer 's morgens vroeg, maar pas in de loop van de middag en avond.