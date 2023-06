Cameratoezicht op boulevard Zandvoort na weekend vol bedreigingen

Badgasten werden zowel op het strand als de promenade seksueel geïntimideerd. Daarnaast moest ook de vestiging van de Dirk van den Broek-supermarkt eerder sluiten vanwege plunderingen door groepen jongeren. Strandtenthouders die niet met hun naam willen worden genoemd, spreken van 'een onhoudbare situatie.'

Burgemeester David Moolenburgh zegt dat hij in de buurt van de boulevard was toen de jongeren zich daar misdroegen. "Ik heb meteen contact gehad met de locoburgemeester en politie. Die heeft snel ingegrepen. We waren voorbereid, want je weet dat het zo'n eerste weekend met hitte fout kan gaan", laat hij weten.

Moolenburgh ontkent dat de maatregel om camera's te installeren een antwoord is op de ongeregeldheden van het afgelopen weekeind. "Het zat al veel langer in de pijplijn want de verhuftering is de laatste jaren toegenomen."

Andere manieren

Mocht de maatregel niet werken, dan heeft de gemeente Zandvoort andere manieren om de overlast tegen te gaan. "Welke dat zijn? Dat ga ik niet via de media naar buiten brengen, maar we hebben nog wel wat achter de hand. Al met al is het a hell of a job om het beheersbaar te maken."

De bewakingscamera's zullen van 15 juni tot en met 1 september in werking zijn.