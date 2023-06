Aanhouding mannen 'met wapen' op boulevard Zandvoort trekt veel bekijks

Terwijl veel zonliefhebbers op het strand van Zandvoort liggen, waren even verderop op de boulevard veel mensen getuige van een aanhouding. De politie hield vanmiddag twee mannen aan die er rond zouden lopen met een wapen. Daarnaar wordt momenteel nog gezocht.

Iets voor vier uur kwam vanmiddag bij de politie een melding binnen over een persoon op het strand van Zandvoort, met mogelijk een vuurwapen op zak. Hij liep er samen met een andere man rond.

De politie heeft daarop de twee mannen op de boulevard aangehouden. Veel mensen op het strand zagen het gebeuren. En nog steeds trekt de plek veel bekijks.

Gestolen telefoons

Nog altijd wordt het bewuste vuurwapen gezocht. Een groot gedeelte van de boulevard is afgezet. Op foto's is te zien dat politie met honden zoekt in en rondom prullenbakken en het gras.

De mannen zitten vast.

