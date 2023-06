Zandvoort geschokt na weekend vol bedreigingen, plunderingen en seksuele intimidatie

Wat een prachtig eerste zomerse weekend op het strand van Zandvoort had moeten worden, is voor veel badgasten uitgelopen op een nachtmerrie. De politie pakte twee mannen op die badgasten met een wapen zouden hebben bedreigd, de plaatselijke supermarkt ging het hele weekend eerder dicht vanwege plunderingen en groepen jongeren zouden jonge vrouwen seksueel hebben geïntimideerd.

Mirko Gerrits van de lokale politieke partij ZEE (Zandvoort Echt Eén) was zowel zaterdag als zondag op het strand. Hij proefde de onrust, deelde dat op Facebook en kreeg een groot aantal reacties. "De meeste mensen bevestigden mijn observaties", zegt hij. "Wat ik hoorde waren verhalen over seksuele intimidatie van vrouwelijk personeel, ruzies en ook gevechten. Je ontkomt er niet aan dat er op zulke mooie dagen iets gebeurt. Maar bijvoorbeeld plundering van een supermarkt is toch wel erg extreem."

De ongeregeldheden in Zandvoort zijn geen nieuw fenomeen. Al in 2011 maakten vechtende groepen jongeren uit Haarlem en Amsterdam de kustplaats onveilig en sindsdien is het zomers vaker onrustig geweest. Maar zoals het afgelopen zaterdag en zondag was, was het nooit eerder, meent Gerrits. "Strandtenthouders zeggen dat het met golfbewegingen gaat. Maar, benadrukken ze, de golfbeweging gaat wel steeds verder omhoog. Totdat het niet meer beheersbaar is."

Huftergedrag

Ook gisteren ging het flink mis op de Boulevard. De politie hield twee mannen aan die met een wapen rond zouden lopen. Daarmee zouden ze iemand hebben bedreigd vlakbij de plaatselijke Dirk van den Broek. Na tips van twee getuigen kamde de politie de omgeving uit, maar wist geen (vuur)wapen te vinden. Beide mannen worden verdacht van bedreiging.

De oplossing? Gerrits: "Een groot deel van de problematiek komt voort uit huftergedrag. Dát moet hard aangepakt worden. Ik weet dat de veiligheidsdriehoek (politie, gemeente en justitie) er hard aan werkt en het is me bekend dat de politie onderbezet is, maar er is meer nodig en er moet harder worden opgetreden."