Vierduizend strandgasten per uur met trein naar Zandvoort: NS verdubbelt aantal treinen

Door drukte onderweg naar het strand heeft de NS vanochtend het aantal treinen tussen Haarlem en Zandvoort verdubbeld. Ook rijden er vanuit Amsterdam langere treinen naar de Noord-Hollandse kustplaats. "We zien dat het gezellig druk is", laat een woordvoerder van de NS aan weten.

Dat er extra treinen zouden rijden was al het plan, vertelt een woordvoerder van de NS aan NH. "In plaats van twee treinen per uur, rijden er sinds deze ochtend vier treinen per uur van Haarlem naar Zandvoort. Ook rijden er vanuit Amsterdam langere treinen naar de Noord-Hollandse kustplaats. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan."

Vierduizend mensen per uur

Volgens de NS-woordvoerder kunnen er normaal gesproken tussen de 300 en 500 mensen per trein naar Zandvoort vervoerd worden. "Dat zijn er nu ook met de staanplaatsen erbij tussen de 700 en 1.000. We zien dat de treinen vol zitten, en dat het gezellig druk is."

Per uur komen er nu dus ongeveer 4.000 mensen aan op het treinstation van Zandvoort.