Bodycams ook in Zandvoortse supermarkt? "Schokkend dat het nodig blijkt te zijn"

De supermarkt in de badplaats is de enige Dirk van den Broek-winkel in regio Zuid-Kennemerland. Vorig jaar in het eerste weekend met mooi weer voelde het winkelpersoneel zich daar bedreigd door een groep jongeren.

Volgens directeur Marcel Huizing is het gebruik van bodycams een antwoord op de toenemende agressie in supermarkten. Hij ziet de mini-camera's als aanvulling om dreigende situaties in de kiem te smoren. Huizing: "Elk incident is er één te veel voor onze collega's en klanten."

Teamleiders

Vooralsnog krijgen alleen teamleiders en managers er één. Het is de bedoeling dat zij de cameraatjes zelf aan- en uitzetten bij 'gespannen of dreigende situaties'. De klant die zich misdraagt, ziet zichzelf terug op het schermpje. Daarvan zou een de-escalerende werking uitgaan. Dat heeft een proef in Amsterdam uitgewezen.

Of de winkel in de Zandvoortse Burgemeester Engelbertsstraat één van de veertig is, weet het personeel nog niet. '"Maar het lijkt me dat de kans groot is", zegt één van de medewerkers. "We hebben hier vorig jaar namelijk nogal wat rottigheid gehad."