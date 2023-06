Ondernemers blij met camera's op boulevard Zandvoort, maar is het genoeg?

Ondernemers aan de Zandvoortse Boulevard de Favauge zijn blij met de komst van camera's om de overlast terug te dringen. De gemeente Zandvoort laat weten dat de maatregel geen reactie is op de rellen van het afgelopen weekeinde. Burgemeester Moolenburgh zegt dat het plan er al veel langer lag. Niet iedereen gelooft dat cameratoezicht afdoende is. PVV-fractievoorzitter Marco Deen: "Wat mij betreft komt er een zerotolerancebeleid."

Fred Segaar/NH Nieuws

Afgelopen weekend ging het goed mis. Groepen jongeren bedreigden badgasten en jonge vrouwen werden seksueel geïntimideerd. Ook werd een supermarkt geplunderd. Deen woont in de buurt van de boulevard. Hij herkent het beeld van ongeregeldheden, waarbij jongeren die vooral uit Haarlem en Amsterdam komen badgasten bedreigen en seksueel intimideren. "Ik hoor dat ook van ondernemers die een zaak hebben aan de boulevard. Zij zitten echt met hun handen in het haar." Hij was getuige van een aantal incidenten. "Ik zag dat ze zich misdroegen door bedjes te gebruiken en daar niet voor wilden betalen of fietsen vernielden." Voor een deel van de badgasten was dat reden om het strand te verlaten. "De mensen die zich wél gedragen worden dan bijna verjaagd. Die groepen nemen het strand dan echt over."

PVV-fractievoorzitter Marco Deen - NH Nieuws

Voor Deen was de berichtgeving over de ongeregeldheden aanleiding om vragen te stellen aan het college. Hij vraagt aandacht voor de situatie en pleit voor een reeks maatregelen. "Niet alleen cameratoezicht, maar echt een zerotolerancebeleid waarbij meer agenten op straat zijn die ook preventief fouilleren." De politicus, tevens lokaal ondernemer, denkt dat cameratoezicht afschrikwekkend werkt. "Maar je moet het combineren met andere maatregelen, want zoals het nu is verlopen, lijkt het onbeheersbaar. Strandtenthouders zijn echt radeloos." Deen vindt het belangrijk dat wordt benoemd wie de jongeren zijn die bedreigen en intimideren. "Het gaat om Marokkaanse jongeren. Dat ziet iedereen, maar als je het zegt, word je al snel in de racistische en fascistische hoek gedrukt. Het lijkt een cultureel probleem. Volgens de mensen die bij de strandtenten werken, gaat het om Marokkaanse jeugd. Zo simpel is het."

Weerstand Ook Gina Petula, die op de boulevard een winkelkraam runt, staat positief tegenover de komst van camera's. "Dat gaat wel helpen ja." Preventief fouilleren, waar Deen voor pleit, gaat volgens haar níet bijdragen aan een oplossing. "Dat werkt alleen maar tegen je. Meer agenten roept namelijk weerstand op."

Gina Petula voor haar kraam op de boulevard - NH Nieuws

De kraamverkoopster staat op doordeweeks dagen alleen in haar zaak. "Als ik zelf in de problemen zou komen, is het niet mogelijk om tegelijkertijd te bellen met de hulpdiensten." Om daar wat aan te doen, heeft Petula een appgroep met collega's die ook een kraam op de boulevard hebben. "Ik app dan mijn collega's, zodat zij de politie kunnen bellen. Samenwerken is hierbij echt belangrijk." 'Excessen worden groter' Strandtenteigenaren die NH sprak, willen niet met hun naam in het artikel genoemd worden. Ze juichen de komst van beveiligingscamera's toe. "Want zoals het nu gaat, kan het echt niet langer", zegt één van hen. "De excessen worden steeds groter. Collega's van mij zijn bespuugd en bedreigd. Ik heb gezien dat ze flesjes naar kinderen hebben gegooid."

"Feitelijk zijn zij het probleem van Amsterdam, maar als het mooi weer is, zitten wij er mee opgescheept" Strandtenthouder