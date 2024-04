Poging twee: eerste huizen 'goedkopere' Amstelveense nieuwbouwwijk in de verkoop

Dat resulteerde in een nieuw plan met meer 'betaalbare' woningen: Nieuw Eilands' Eigen. Woningzoekenden kunnen sinds gisteren reageren op de 27 woningen die als eerste gebouwd zullen worden. De goedkoopste eengezinswoning kost ditmaal 515.000 euro. Voor de duurste betaal je net geen miljoen euro.

Het gaat in fase 1a in totaal om elf eengezinswoningen en zestien twee-onder-één-kapwoningen. De kleinste woning is 103 vierkante meter en de grootste 175 vierkante meter. Fase 1b behelst vijftig 'parkwoningen'. Het is nog niet duidelijk hoe groot die worden en hoeveel je ervoor gaat betalen.

Bijna geen villa's meer

In september lichtte de gemeente al een tipje van de sluier over het verschil tussen de oorspronkelijke en nieuwe plannen. VORM tekende in eerste instantie 24 kapitale villa's in, die grofweg 1,7 tot 2 miljoen euro hadden moeten opbrengen.

Ook moesten er zestien tuinvilla's met een prijskaartje tussen de 1,6 miljoen en 2,1 miljoen euro komen. In de aangepaste plannen zou plek zijn voor 36 villa's minder, waardoor er vier overblijven. Deze aantallen kunnen nog veranderen, omdat de plannen destijds nog niet in beton waren gegoten. VORM gaf eerder aan ook een deel van de duurdere appartementen te schrappen.