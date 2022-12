Weinig animo voor 'uniek wonen' in Amstelveen: "Schrok me te pletter van de prijzen"

Het loopt vooralsnog niet storm voor de 95 eengezinswoningen in nieuwbouwwijk De Scheg in Amstelveen. Woningzoekenden laten mediapartners AAN! en RTVA weten de prijzen om 'uniek te wonen' simpelweg te hoog te vinden. Een hard gelag voor de vele geïnteresseerden die maar al te graag in de nieuwbouwwijk willen wonen.

Van de 95 nieuwbouwwoningen in de nieuwe wijk Eilands’ Eigen in De Scheg, die sinds juli in de verkoop staan, is nu 12,6 procent definitief verkocht. Meer dan de helft (58 procent) van de woningen is niet gereserveerd of onder optie en daar kun je dus nog op reageren.

Voor een soortgelijke nieuwbouwwoning in Uithoorn betaalde Van Bokhoven destijds ongeveer vier ton. “Maar nu begint het bij ruim 700.000 euro. En daar is het meerwerk zoals een uitbouw, dakkapellen etc. nog niet eens bij inbegrepen. Ik heb best een aardige baan, maar nogmaals: van deze prijzen ben ik me echt te pletter geschrokken. Ik blijf wel even in Uithoorn.”

Voormalig Amstelvener Jurriaan van Bokhoven hield de ontwikkelingen rond de nieuwbouwwijk, die op de website wordt aangeprijst als 'de meest bijzondere van Amstelveen', al geruime tijd in de gaten. Omdat het project maar op zich liet wachten koos hij uiteindelijk voor nieuwbouw in Uithoorn. “Ik woon daar nu twee jaar en zou best willen terugkeren naar Amstelveen. Maar ik schrok me echt rot van de prijzen in De Scheg.”

Ook Amstelvener Henk van den Heuvel had nog graag voor de laatste keer een nieuwe start willen maken. “Ik zit in prima in mijn wijk (Westwijk) maar het leek ons heel leuk om nog eens een huis van de grond af aan opnieuw in te richten. En daar had ik best wel een ruime hypotheekverhoging voor over gehad. Maar deze prijzen zijn echt te gortig. Voor die paar extra vierkante meters ga ik niet drie of vier ton meer betalen.”

Wonen in de De Scheg is nu dus alleen weggelegd voor tweeverdieners die minimaal twee keer het modale inkomen (€38.000) verdienen of mensen die een vergelijkbaar huis met enorme overwaarde achterlaten.

De goedkoopste eengezinswoning in het eerste project van De Scheg is te koop voor €730.000 kosten koper. Dit soort bedragen zijn alleen te lenen voor tweeverdieners die beiden minimaal 75.000 euro bruto per jaar binnenhalen. Zelfs dan is er nog weinig geld beschikbaar om het huis in te richten. De netto maandlasten gaan dan minimaal 3.000 euro bedragen.

Het gemiddeld inkomen per zogenoemde inkomensontvanger in Amstelveen is volgens het CBS €45.600. Landelijk gezien is dit een hoog gemiddelde. Om de kleinste eengezinswoning (125m2) in De Scheg te kopen moeten tweeverdieners dus beiden 30.000 euro meer verdienen dan het gemiddelde.

"We zitten natuurlijk niet in Drenthe, maar op één van de hotspots van Nederland, onder de rook van Amsterdam."

Eind juli was er op sociale media al veel kritiek bij de introductie van de verkoopprijzen. In de nieuwsbrief van Eilands’ Eigen werd daar op gereageerd: “Voor mensen die hoopten dat de grondgebonden woningen € 500.000,- zouden kosten (wat uiteraard helemaal niet kán) is €700.000,- wellicht even schrikken. Maar we zitten natuurlijk niet in Drenthe, maar op één van de hotspots van Nederland, onder de rook van Amsterdam. Daarom verwachten wij ook best wat Amsterdammers die hun appartement van 80m2 of 90m2 in gaan ruilen voor een woning in Eilands’ Eigen.”

'Schitterend plan'

Ontwikkelaar Vorm laat in een reactie aan RTVA/AAN! weten er nog steeds in te geloven dat de huizen voor deze prijzen verkocht gaan worden. “Wij zijn nu enige tijd in verkoop en hebben te maken met de veranderde marktomstandigheden en een andere doorloopsnelheid dan in projecten die bijvoorbeeld een jaar geleden in verkoop waren. Desondanks worden er nog steeds woningen verkocht in dit schitterende plan.”

De oorzaken van de langzame verkoop is volgens Vorm duidelijk. “Hoge grondstofprijzen, stijgende energieprijzen, gestegen rentes ten opzichte van eerdere perioden hebben een effect op de doorloopsnelheid van verkopen." "Uiteraard zien ook wij niet meer de snelheid die er eerder was in de oververhitte woningmarkt", moet de projectontwikkelaar toegeven.

Vorm denkt dat mensen momenteel ook gewoon wat terughoudend zijn. "In de loop van 2022 is de Nederlandse woningmarkt geconfronteerd met sterk oplopende hypotheekrentes. Ondanks het feit dat de hypotheekrentes momenteel gelukkig weer dalende zijn, heeft dit een impact op de dubbele maandlasten van onze kopers en maken mensen zich -al dan niet terecht- zorgen om de verkoop van hun huidige woning”, legt een woordvoerder uit.