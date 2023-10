Amstelveen ziet niets in verkeersplan omwonenden voor nieuwbouwwijk De Scheg

Het alternatieve plan van omwonenden voor verkeer in en uit nieuwbouwwijk De Scheg-West en -Midden is 'niet wenselijk'. Dat is de conclusie van een extra onderzoek dat de gemeente na aandringen van de omwonenden liet uitvoeren.

Het plan van de gemeente houdt in dat de bestaande Hammarskjöldsingel wordt doorgetrokken naar Weldam, waardoor verkeer van en naar De Scheg-West en -Midden door Westwijk wordt geleid. De groep is bang dat de verkeersdruk op hun wijk te groot wordt. "Ik durf mijn kinderen dan niet meer naar school te laten fietsen", sprak een bezorgde moeder de raad tijdens een inspraakmogelijkheid toe.

Zij hebben zich verenigd in werkgroep Ontsluit Scheg Anders (OSA). De Westwijkers proberen de gemeente er al tijden van te overtuigen dat het een slecht idee is om de toegangswegen van en naar de nieuwe wijk door hun wijk te laten lopen.

Daarom heeft de gemeente adviesbureau Goudappel ingeschakeld. Het onderzoek van het adviesbureau is een aanvulling op het verkeersonderzoek dat het bureau eerder uitvoerde. Toen onderzochten ze de mogelijkheid om twee keer te ontsluiten op de Legmeerdijk. In het onderzoek wordt bekeken in hoeverre het aantal verkeersbewegingen op verschillende wegen in Westwijk toeneemt wanneer voor een bepaald scenario wordt gekozen.

Goudappel concludeert dat volledig ontsluiten op de Legmeerdijk ervoor zorgt dat de verkeersintensiteit op die weg sterk toeneemt. Over het zuidelijke deel van de Legmeerdijk zullen dan naar verwachting dagelijks zo'n 20.300 auto's rijden in plaats van 15.100 in het geval van het plan van de gemeente. Wat betreft het noordelijke deel is dat 21.800 tegenover 19.300.

Drukker

Daarnaast zullen verschillende wegen in het westen van de wijk en het kruispunt tussen de Jane Addamslaan en Legmeerdijk volgens Goudappel drukker worden en kan dat mogelijk tot verkeersonveilige situaties leiden. Daarom blijft de gemeente bij haar eigen verkeersplan. Dat plan heeft wel als gevolg dat wegen in het oosten van Westwijk, zoals de Hammarskjöldsingel, een stuk drukker worden.

Aanstaande woensdag neemt de raad een besluit over het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk. Als dat wordt goedgekeurd, mag het verkeersplan van de gemeente worden uitgevoerd.