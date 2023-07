Buren Amstelveense nieuwbouwwijk blijven vechten tegen toegangsweg door eigen wijk

Terwijl de ontwikkelaar van nieuwbouwwijk De Scheg-Oost in Amstelveen terug naar de tekentafel is gestuurd, proberen bewoners van het naastgelegen Westwijk nog steeds een beter alternatief te vinden voor een toegangsweg die De Scheg-West en -Midden met Amstelveen verbindt. In een brief drukken ze de gemeenteraad en het college van B en W op het hart dat het écht goedkoper kan met minder druk op hún wijk.

Westwijkers schrokken zich een hoedje van de eerste visualisatie van de nieuwe toegangsweg - Gemeente Amstelveen

NH sprak in februari al met de buren van de toekomstige wijk, die zich hebben verenigd in werkgroep Ontsluit Scheg Anders (voorheen: werkgroep Geen Weg In Onze Achtertuin). Zij vertelden toen zich niet gehoord te voelen door de politiek. Een van hen drukte dit gevoel uit in een spotprent van verkeerswethouder Herbert Raat, die tijdens het pleidooi van de groep voor een andere toegangsweg koffie ging halen.

"Wij willen ook graag (verkeers)veilig en gezond in onze wijk blijven wonen" Westwijker Marjon

De omwonenden willen niet meer auto's in de wijk, maar pleiten voor een verbetering van de fietspaden. Ze zijn bang dat een hogere verkeersdruk de verkeersonveiligheid vergroot. Eind juni schreven zij het college en de raad al: "Net als bewoners van de groene, duurzame en autoluwe nieuwbouwwijk De Scheg willen wij ook graag (verkeers)veilig en gezond in onze groene, duurzame en autoluwe wijk Westwijk blijven wonen." De gemeente Amstelveen ging volgens de groep blind voor een plan om De Scheg-West en -Midden via hun wijk te ontsluiten, zonder alternatieven goed te hebben onderzocht. "Je kan niet zeggen dat alternatieven niet wenselijk zijn als je ze niet hebt getoetst", zei omwonende Marjon destijds tegen NH. Verkeer van en naar de nieuwbouwwijk is wat de groep betreft welkom in Westwijk, maar dan alleen fietsverkeer. Het plan van de gemeente houdt in dat de bestaande Hammarskjöldsingel wordt doorgetrokken naar Weldam, waardoor verkeer naar en van De Scheg-West en -Midden door Westwijk wordt geleid. De werkgroep is bang dat de verkeersdruk in hun wijk daardoor een stuk hoger wordt en stelt al vanaf 2015 voor om te ontsluiten op de provincialeweg Legmeerdijk (N231) en op de Bovenkerkerweg. Tekst gaat verder onder afbeelding

De nieuwe weg die door de wijk De Scheg gaat lopen. De weg begint vanuit het verlengde deel van de Hammarsköldsingel rechtsboven. Aan de linkerkant loopt de Legmeerdijk en aan de rechterkant de Bovenkerkerweg - Presentatie gemeente over De Scheg Midden

Daarop vroeg de gemeenteraad het college te onderzoeken wat deze alternatieven zouden gaan kosten en hoelang het zou gaan duren om ze te verwezenlijken. Dat onderzoek richtte zich op twee mogelijkheden: een toegangsweg ten zuiden van De Scheg of een toegangsweg dwars door De Scheg heen. Miljoenen extra De kosten voor optie 1 zouden tussen de 10 en 12 miljoen euro liggen en optie 2 zou 8 à 9 miljoen euro gaan kosten. De gemaakte kosten zitten in het maken van een nieuw plan, de aanleg van nieuwe wegen, kruispunten, een fietspad etc., aansluitingen aan de provinciale wegen, een brug of tunnel om de tramlijn te omzeilen en het aankopen van grond die nu niet van de gemeente is. Bij optie 2 hoeft minder grond te worden verworven en zijn ook minder extra meters weg en kruispunten nodig. Het doortrekken van de Hammarskjöldsingel, zoals de gemeente van plan is, is begroot op 2,3 miljoen euro. Dat maakt de alternatieven dus een stuk duurder. Volgens de gemeente zou het ook nog eens drie tot vier jaar vertraging van het project opleveren. De bouw van een deel van het project (De Scheg-Oost) is al uitgesteld, omdat geïnteresseerden de huizenprijzen te hoog vonden.

"Dan kan de ontwikkelaar minder huizen bouwen" Westwijker Marjon

De brief die de werkgroep vorige week van de gemeente ontving waarin bovenstaande wordt toegelicht, verbaast hen. De omwonenden zeggen namelijk al lang op de hoogte te zijn van de onhaalbaarheid van hun voorstel om op de Bovenkerkerweg te ontsluiten en hebben al een nieuw voorstel klaarliggen, dat ze in de brief toelichten. "We willen twee keer ontsluiten op de Legmeerdijk op eigen terrein van woonwijk De Scheg-West", vertelt Marjon. "Dat betekent wel dat de ontwikkelaar minder huizen kan bouwen." De groep denkt dat dit het beste plan is, omdat Westwijk zo niet extra wordt belast én de gemeente geen grond hoeft aan te kopen om een weg aan te leggen. Het is dus veel goedkoper. Tekst gaat verder onder afbeelding

Het nieuwste plan van werkgroep Ontsluit Scheg Anders - Werkgroep OSA