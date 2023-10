Plan van Hugo de Jonge moet nieuwbouwwijk De Scheg-Oost uit het slop trekken

De zogenaamde 'Startbouwimpuls' wordt alleen toegekend aan bouwprojecten die uiterlijk in 2025 kunnen starten. Het plan moet dus al klaarliggen. De woningen moeten daarnaast binnen maximaal 36 maanden worden opgeleverd. "Behalve als een goede reden kan worden gegeven waardoor dat niet lukt", staat in de voorwaarden die het Rijk stelt.

Gemeenten moesten uiterlijk gisteren laten weten welke nieuwbouwprojecten volgens hen de Startbouwimpuls moeten krijgen. Amstelveen heeft naast De Scheg-Oost nog twee projecten opgegeven: Ouderkerkerlaan 150/Amstelwood en de zorgwoningen die in Westwijk Zuidoost moeten komen.

De concurrentie is hoog. Uit een eerdere inventarisatie blijkt dat €3,3 miljard euro nodig zou zijn om alle woningbouwprojecten die stilliggen (of komen te liggen) weer op gang te helpen. Voor de aanvragen geldt een maximumbedrag van € 12.500,- (incl. BTW) per huis. Projecten waar nog relatief weinig geld bij moet, die snel starten en waarvan de kans groot is dat ze ook echt starten op het geplande startmoment, maken de meeste kans.