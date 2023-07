Weer vertraging voor nieuwbouwwijk De Scheg-Oost: presentatie nieuwe plannen pas na vakantie

De start van de bouw van de omstreden Amstelveense nieuwbouwwijk De Scheg-Oost loopt opnieuw vertraging op. Dat blijkt uit een nieuwsbrief die deze week is verstuurd. Eigenlijk had de ontwikkelaar de aangepaste plannen van het project Eilands' Eigen deze maand willen presenteren, maar VORM heeft de inloopmiddag voor belangstellenden uitgesteld naar september.

De nieuwbouwwijk had de krapte op de Amstelveense woningmarkt snel moeten verlichten, maar al snel bleek dat de eengezinswoningen in de Scheg-Oost zelfs voor de meeste Amstelveense tweeverdieners onbereikbaar zijn.

'Uniek wonen' in Amstelveen, zoals de ontwikkelaar het nieuwbouwproject aanprees, was slechts voor een kleine groep haalbaar. Dat bleek ook uit de voorverkoop, want eind vorig jaar was nog maar voor 12 procent van de 95 woningen een definitief koopcontract getekend.

Weinig animo voor 'uniek wonen' in Amstelveen: "Schrok me te pletter van de prijzen"

Daar bleef het niet bij, want afgelopen voorjaar bleek dat de ontwikkelaar de gemeente had verzocht om de eerder verstrekte bouwvergunning in te trekken. VORM wilde voorkomen dat de vergunning onherroepelijk zou worden, omdat de ontwikkelaar dan verplicht zou zijn om financiële afspraken met andere partijen na te komen.

"Het door ons bedachte woningprogramma bleek door de sterk veranderde woningmarkt niet haalbaar te zijn", valt sindsdien te lezen op de website van de ontwikkelaar. Toch is VORM er nog altijd van overtuigd dat de bouw van start zal gaan, zij het 'met een aangepast woningprogramma, dat beter aansluit bij deze tijd'.

Hoe dat aangepaste programma er exact uit gaat zien, is nog even gissen. Wel lichtte VORM In een eerdere nieuwsbrief al een tipje van de sluier op. Aan het aantal woningen - 178 in totaal - wordt niet getornd, maar de 'betaalbare woningen/appartementen' zijn op de tekentafel aangepast in boven- en benedenwoningen.

Waarom de presentatie van de definitieve aangepaste plannen is uitgesteld, is niet bekend. Eerder liet de ontwikkelaar al wel weten dat ook de gemeente de plannen stedenbouwkundig en ruimtelijk moet beoordelen. Inmiddels is VORM in gesprek met onder meer stedenbouwkundigen, de stadsbouwmeester en de architect, zo laat de ontwikkelaar in de nieuwsbrief weten. Die gesprekken worden tijdens de vakantie voortgezet.