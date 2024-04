Politie maakt fraudeur herkenbaar, Bussumse vrouw nog altijd haar spullen kwijt

De verdachte doet zich donderdagmiddag 21 maart voor als bankmedewerker. Het slachtoffer wordt opgebeld door iemand die zich voordoet als personeelslid van de fraudedesk van de bank. Er wordt zo op haar ingepraat dat ze overtuigd raakt.

De vrouw is op dat moment thuis in haar woning aan de Meentweg. Daar komt bovenstaande jongeman aangelopen om alle spullen mee te nemen. Met haar pinpas trekt hij uiteindelijk 500 euro uit de muur.

Minderjarig?

De man wordt geschat tussen de 17 en 24 jaar oud te zijn, heeft een lichte huidskleur en slank postuur. Hij heeft donker kort krullerig haar met opgeschoren zijkanten. Vanwege zijn vermoedelijke minderjarigheid wilde de politie en het OM de verdachte eerste onherkenbaar tonen.

Dat gebeurde vorige week in Bureau NH. Sindsdien heeft hij zich nog altijd niet gemeld, ook zijn identiteit is niet bekend bij de politie. Daarom wordt hij nu volledig herkenbaar laten zien, dit is zijn signalement: