Pinpasfraudeur(s) op beeld vastgelegd, bejaarde (90) uit Castricum de dupe

Een fraudeur die eind vorig jaar heeft gepind met een buitgemaakte pas van zijn slachtoffer is op beeld vastgelegd. De politie deelt vandaag in Bureau NH camerabeelden in de hoop hem op te sporen. Hij laat namelijk een alleenwonende mevrouw van bijna 90 jaar uit Castricum beroerd achter.

De mevrouw uit Castricum krijgt eind vorig jaar een telefoontje. De dame op leeftijd, ze is bijna 90 jaar oud, wordt de stuipen op het lijf gejaagd over loslopende inbrekers. De oplossing is volgens een zogenaamde 'betrouwbare bankmedewerker' het meegeven van cash geld, om dat vervolgens ergens veilig op te bergen.

Wasmachine

Zo gezegd, zo gedaan. De vrouw geeft hem 800 euro in contanten mee. Dat geld was door de vrouw speciaal apart gehouden om er een nieuwe wasmachine van te kopen. Maar de verdachte bergt dat in werkelijkheid helemaal niet op in een kluis of bij de bank, maar steekt dat in eigen zak.

Ook levert de dame haar pinpas bij hem in en geeft zij hem de bijbehorende code. Daarmee wordt 9 december vorig jaar diverse keren gepind bij geldautomaten in Amsterdam.

Verdachten?

Er wordt meerdere keren met de ontvreemde bankpas gepind, maar de politie twijfelt of op de beelden steeds eenzelfde persoon te zien is. Het kan dus gaan om één of meerdere verdachten. In ieder geval draagt één verdachte die pint een jas van Moncler.