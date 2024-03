Pinpasfraudeur praat zichzelf naar binnen bij bejaarde mevrouw uit Castricum

De pinpasfraudeur staat in de portiek van de flat. Op bovenstaand camerabeeld is te zien dat de man zichzelf toegang verschaft tot de hal van het appartementencomplex en aanbelt bij de mevrouw. Wanneer zij opendoet, loopt hij naar de woning van het slachtoffer.

Bij haar voordeur geeft ze hem 800 euro in contanten mee. Dat geld was eigenlijk door de vrouw apart gehouden om er een nieuwe wasmachine van te kopen. Maar de verdachte bergt dat in werkelijkheid helemaal niet op in een kluis of bij de bank, maar steekt dat in eigen zak.

Pinnen

Ook levert de dame haar pinpas bij hem in en geeft zij hem de bijbehorende code. Daarmee wordt 9 december vorig jaar diverse keren gepind bij geldautomaten in Amsterdam, zoals op onderstaand camerabeeld te zien is.

Tekst loopt door na video.