'Fraudehelpdesk' licht 90-jarige vrouw op: gouden sieraden allemaal weg

Een 90-jarige vrouw uit Oosthuizen is eind september door een zogenaamde bankmedewerker voor duizenden euro’s opgelicht. Ook zijn er diverse gouden sieraden aan deze 'fraudehelpdesk' meegegeven. Op beelden is zowel het afgeven van alle eigendommen van de vrouw als het pinnen goed te zien.

Het slachtoffer krijgt op vrijdag 29 september rond 16.30 uur een telefoontje. Iemand van zogenaamd de bank stelt dat haar rekening niet veilig is. Dat zou opgelost worden door hem de pincode af te geven. Op volledig goed vertrouwen doet ze dat.

Gouden sieraden

Niet veel later, rond 17:45 uur, staat zijn compagnon voor de deur van de vrouw, aan de Gerrit van Heemskerkstraat. Hij neemt haar pinpas mee. Even later, rond 18.10 uur, komt hij terug voor de sieraden van de vrouw. Onder meer een gouden ring met granaatjes, een gouden ring met briljantjes, drie gouden kettingen en diverse gouden oorknopjes. Ook geeft ze een enveloppe mee met ongeveer 2 duizend euro aan contant geld.

Maar de vrouw is er niet gerust op. Ze ruikt onraad. De 90-jarige belt om 18.45 uur de politie op. Die meldt haar dat ze in de valstrik van de babbeltruc-oplichters is gelopen. Ondertussen is er al wel met de pinpas van de vrouw, om 18.43 bij een geldautomaat aan de Raadhuisstraat in Oosthuizen, gepind. Dat is iets meer dan honderd meter van de woning van de vrouw vandaan. 700 euro wordt daar opgenomen. Gelukkig was ze er snel bij en konden verdere transacties hierdoor worden voorkomen.

Duizenden euro's

Toch is ze al haar andere bezittingen kwijt. De waarde van dit alles zou in de duizenden euro’s lopen. Maar nog veel belangrijker vindt ze de emotionele waarde die ze met deze persoonlijke spulletjes met zich meedraagt.

Het signalement van de jongen is vrij duidelijk, ook vanwege de goede beelden die er van hem zijn gemaakt door middel van een deurbel, zoals in de video hierboven te zien. Hij heeft een licht getinte huidskleur, heeft kort krullend haar, is rond de 1.70 à 1.75 meter en is geschat eind 20 jaar.

Tekst loopt door na signalement.