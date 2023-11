75-jarige vrouw uit Alkmaar is duizenden euro’s en sieraden kwijt na sluwe babbeltruc

Een 75-jarige vrouw is midden juni de dupe geworden van pinpasfraude na een babbeltruc. Iemand deed zich telefonisch voor als een bankmedewerker, een koerier kwam vervolgens aan haar voordeur in Alkmaar om de bankpas op te halen. Met de pas zijn dezelfde avond in Amsterdam grove geldbedragen uit de muur getrokken.

Het gebeurde allemaal op 21 juni. Rond 15:30 uur wordt de dame uit Alkmaar minutenlang telefonisch opgehouden. Er wordt op haar ingepraat door een medewerker van – zogenaamd – de fraude-afdeling van haar bank. Uiteindelijk geeft de vrouw haar bankpas en pincode af. Ook een telefoon en een doosje met allerlei sieraden zijn afgestaan.

In de spiegel kijken

De spullen worden vervolgens aan haar voordeur in het Hof van Luxemburg opgehaald. Een bijzonder detail: de man die dat doet, bekijkt zichzelf voor hij aanbelt, in de centrale hal van de flat van het slachtoffer nog uitgebreid in de spiegel. Daarna loopt hij naar de woning van de vrouw.

Als de man de bankpas bij het slachtoffer opgehaald heeft, pint hij er vervolgens diverse keren mee in Amsterdam. Zo probeert hij te pinnen bij een geldautomaat op het Osdorpplein in Amsterdam. Daar en in de centrale hal van de flat van het slachtoffer is de verdachte op camera vastgelegd.