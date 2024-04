In het Archeologisch Museum aan de Grote Markt in Haarlem begint vanaf vrijdag 26 april een nieuwe tentoonstelling, genaamd 'Wie wat bewaart, heeft wat. Depotvondsten in de spotlights'.

Aanleiding zijn onder andere de filmpjes uit de serie Uit de Haerlemsche Bodem, die NH-verslaggever Paul Tromp onlangs maakte met stadsarcheoloog Anja van Zalinge.