Uit de Haerlemsche bodem: stadsarcheoloog Anja heeft er even (pijp)tabak van

Anja van Zalinge, stadsarcheoloog van Haarlem, is nog steeds hard op zoek naar een nieuw depot in de stad. Het huidige bestaat ruim veertig jaar, maar voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. En dat terwijl daar heel wat interessante vondsten liggen. Terwijl Anja verder zoekt, laat ze ons ondertussen de leukste en mooiste vondsten uit de Haarlemse bodem zien. Vorige keer liet Anja een heel oud en fragiel vogelkooitje zien. Vandaag toont ze dat Haarlemmers vroeger best veel van pijp roken hielden en dat was aan de gebitten terug te zien.