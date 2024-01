Haarlemse skaters ongerust: wordt hun zelfgebouwde skatepark een kunstdepot?

Het Noord-Hollands Archief, het Frans Hals Museum en het Archeologisch Museum zijn op zoek naar een nieuw gezamenlijk kunstdepot in Haarlem. De huidige depots voldoen niet meer aan de eisen om alles goed te kunnen bewaren. Nu is het oog van de gemeente onder andere gevallen op de kavel van Skatepark Haarlem aan de Minckelersweg. En dat zorgt voor onrust, maar het is nog maar de vraag of dat terecht is.

Een woordvoerder van cultuurwethouder Diana van Loenen laat namelijk weten dat de kavel van het skatepark slechts één van de opties is die onderzocht wordt. "Maar het is nog veel te vroeg om daar uitspraken over te doen. We richten ons allereerst op het stuk grond náást het skatepark. Overigens is er geen enkel scenario waarin staat dat het skatepark zou moeten verdwijnen."

Frans Hals Museum In een brief van de wethouder aan de raad uit 2023 staat omschreven hoe noodzakelijk een nieuw kunstdepot is voor bijvoorbeeld het Frans Hals Museum. De situatie voor het museum wordt als 'urgent' bestempeld. De huidige depots staan te vol, zijn niet brandveilig en zijn slecht toegankelijk. De klimatologische omstandigheden zijn niet in orde en er is geen sprake van ongediertebestrijding. Met een nieuw depot komt ruimte vrij in locatie HOF van het Frans Hals Museum aan het Groot Heiligland. Met een renovatie kan het monumentale gebouw dan veranderen in een duurzaam museum. Het Frans Hals Museum wil graag de vrijgekomen depotruimten gebruiken voor tentoonstellingen.

Ook het pand van de Koninklijke Joh. Enschede in Haarlem staat op de lijst van potentiële locaties. "We kijken ook naar andere steden, hoe die met dit soort kwesties omgaan", aldus de woordvoerder. Ook een locatie in Cruquius is nog een optie. Het bouwen of verbouwen van een pand tot kunstdepot kan lang duren. Volgens de woordvoerder kunnen de skaters voorlopig in hun pand blijven. Maar die zijn er nog allerminst gerust op. (Tekst gaat verder onder de foto)

Groep skaters die les heeft - Foto: Michael van der Putten/NH Media

Thomas ontwierp Skatepark Haarlem Haarlemmer Thomas Adamidis is de oprichter van het skatepark aan de Minckelersweg. Hij was 15 jaar toen hij een mailtje naar de wethouder stuurde met de vraag of er ergens in Haarlem een plek was waar hij en zijn vrienden binnen konden gaan skaten. De gemeente werkte mee en uiteindelijk werd een geschikte plek gevonden aan de Minckelersweg. Thomas, die een opleiding tot meubelmaker volgde, ontwierp en bouwde alle 'ramps' zelf, met behulp van zijn vrienden. Het contract loopt tot 2026, dus er zijn nog twee jaren te gaan. Inmiddels worden er ook wekelijks feestjes gegeven en overdag is het het terrein van de skaters. De opbrengst van kaartjes en de drankverkoop wordt ook weer in het skatepark gestoken. (Tekst loopt door onder de video)

Eerste indoorskatebaan van Haarlem geopend, dankzij de jonge Thomas Adamidis - NH Nieuws