Uit de Haerlemsche bodem: een bakkie pleur met kleur aan de Grote Markt

Stadsarcheoloog Anja van Zalinge is samen met haar collega's van het Archeologisch Museum hard op zoek naar een nieuw depot in Haarlem. Het huidige depot bestaat nu ruim 40 jaar en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. En dat terwijl daar heel wat mooie vondsten liggen. Terwijl Anja verder zoekt, laat ze ons ondertussen de leukste en mooiste stukken uit het depot zien. Vorige keer zag je hoe de Haarlemmers vroeger bier dronken . Maar doe deden ze dat dan met koffie? Je ziet het hieronder.

Anja van Zalinge over een bakkie pleur aan de Grote Markt in Haarlem - NH Nieuws

Brits aardewerk

"Dit aardewerk was in die tijd mateloos populair", vervolgt Anja. "Het is Brits aardewerk. "Voorheen werd aardewerk gewoon door pottenbakkers in Haarlem gemaakt, het echte handwerk. Maar eind achttiende eeuw komt het Britse merk Wedgwood op. Zij ontdekken een proces waarbij je snel, veel en dus ook goedkoper een servies kunt maken. En dat wordt dan dit soort aardewerk."

