Uit de Haerlemsche bodem: Haarlemmers kregen bierbuikjes door baardmankruikjes

Stadsarcheoloog Anja van Zalinge is samen met haar collega's hard op zoek naar een nieuw depot in Haarlem. Het huidige depot bestaat nu ruim 40 jaar en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. En dat terwijl daar heel wat mooie vondsten liggen. Terwijl Anja verder zoekt, laat ze ons ondertussen de topstukken uit het depot zien. Deze maand gaat het over bier drinken. Want hoe deden die Haarlemmers dat nou vroeger?

Het baardmankruikje in bovenstaande video is in de jaren tachtig aangetroffen in de bodem van de Kokstraat en is (nu nog) te bewonderen in de Bakenesserkerk, waar een deel van het depot ligt opgeslagen en is tentoongesteld.

Middeleeuws bier proeven

Anja houdt ook wel van een biertje op zijn tijd en zou er graag wel eens één uit een baardmankruikje willen drinken. En dan ook met het bier uit die tijd erin. "Ik zou echt die oude smaak willen proeven, zonder aanpassingen. Misschien is het wel hartstikke vies, maar dat maakt me niets uit", vertelt ze.

"Mensen dronken eeuwenlang hoofdzakelijk bier. Water vond men niet lekker, koffie en thee waren er nog niet. Wijn was duur en daarom alleen voor de elite en melk werd vooral gebruikt om ermee te koken. Dan blijft bier over. Voor het jaar 1300 werd dat gewoon thuis gebrouwen, daarna gingen de brouwerijen het doen", legt Anja uit.

Zwaar bier en dun bier

Je had het zware bier voor volwassenen. Dat was meer voor in de avond en voor feesten en partijen. Kinderen dronken het dunne bier, ook wel scharrebier genoemd. Dat was goedkoop en had ongeveer een half procent alcohol. Volwassenen dronken overigens bij het ontbijt ook scharrebier, want anders komt het wel heel hard binnen zo vroeg op de ochtend", aldus Anja.

Volgende maand laat Anja van Zalinge zien hoe Haarlemmers vroeger hun bakkies koffie dronken aan de Grote Markt.