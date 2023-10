Uit de Haerlemsche bodem: drankspelletjes en wijnglazen voor vettige vingers

Anja van Zalinge, stadsarcheoloog van Haarlem, is samen met haar collega's hard op zoek naar een nieuw depot in de stad. Het huidige depot bestaat ruim veertig jaar en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. En dat terwijl daar heel wat interessante vondsten liggen opgeslagen. Terwijl Anja verder zoekt, laat ze ons ondertussen de leukste en mooiste stukken uit het depot zien. Vorige keer zag je hoe de Haarlemmers eeuwen geleden koffie dronken .

Vandaag gaan we het voor de laatste keer over drank hebben: over een bierglas waar je een drankspelletje mee kon doen en een wijnglas waar je met je vette vingers uit kon drinken. Beiden uit de zeventiende eeuw.