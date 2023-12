Fieeeeeet! Hoe Haarlemmers vogeltjes lokten voor de jacht

Anja van Zalinge, stadsarcheoloog van Haarlem, is hard op zoek naar een nieuw depot in de stad. Het huidige bestaat ruim veertig jaar, maar voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. En dat terwijl daar heel wat interessante vondsten liggen opgeslagen. Terwijl Anja verder zoekt, laat ze ons ondertussen de leukste en mooiste vondsten uit 'de Haerlemsche bodem' zien. Vorige keer ging het over de luit en de fluit. En ook nu staat er weer een heel bijzonder fluitje centraal: het eeuwenoude Haarlemse vogelfluitje.