Gemeente Bloemendaal: "Buurt was en wordt betrokken bij ontwikkelingen Blekersveld"

Een woordvoerder van de gemeente Bloemendaal laat weten dat de tuinders en verantwoordelijk wethouder Gamry altijd goed contact hebben gehad over de plannen en dat ze betrokken zullen blijven bij de inspraak over de plannen. "De vertegenwoordigers van Buytentwist zijn bij de verschillende participatiebijeenkomsten geweest en de gemeente heeft de verschillende ontwikkelscenario’s goed kunnen uitleggen", aldus de woordvoerder.

De tuinders erkennen dat er eerder goed contact was met de gemeente, maar dat er nooit over het torenplan is gesproken.

'Wethouder blij met bouw'

Of het 'torenscenario' destijds wel of niet is voorgelegd aan de buurt en de tuinders, daar zegt de gemeente niets over. "De wethouder is blij dat er gebouwd gaat worden op het Blekersveld en dat het belang van sociale huurwoningen door de meerderheid van de gemeenteraad gevoeld en gesteund wordt. Nu de voorkeur van de raad voor de verdere ontwikkeling van Blekersveld duidelijk is, kunnen we aan de slag met de uitwerking."

