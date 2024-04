Live NH Sport: Telstar kan vrijuit voetballen tegen FC Emmen

Ook voor Emmen is er weinig meer voor om te spelen. De Drentenaren staan twaalfde in de eerste divisie en moeten voor plaatsing voor de play-offs nog flink wat plaatsen omhoog. Vanwege de tegenvallende resultaten zette Emmen anderhalve week geleden trainer Fred Grim aan de kant. Het schokeffect bleef uit. Onder leiding van interim-trainer Alfons Arts werd er met 3-1 verloren van MVV Maastricht.

Ongeslagen thuisreeks

Telstar, momenteel zestiende, speelt voor de sportieve eer én de ongeslagen thuisstatus. Het publiek op sportpark Schoonenberg mag niet klagen, want sinds 15 december vorig jaar (FC Dordrecht, 0-2) werd er op eigen veld niet meer verloren. De Witte Leeuwen speelden sindsdien acht wedstrijden waarvan er vier in een overwinning eindigden en vier in een gelijkspel. In het resterende programma gaat de ploeg van trainer Uli Landvreugd nog op bezoek bij FC Eindhoven en Willem II, terwijl FC Groningen naar Velsen-Zuid komt.

Telstar - FC Emmen begint vanavond om 20.00 uur en het commentaar krijg je van verslaggever Frank van der Meijden.

Helmond Sport - Jong Ajax

Je kunt in NH Sport ook de verrichtingen van de talenten van Ajax volgen. Het beloftenteam van trainer Dave Vos treedt in Noord-Brabant tegen Helmond Sport aan. Bij de tegenstander maakt Martijn Kaars dit seizoen indruk. Met 21 goals is de Monnickendammer de topscorer op het op één na hoogste niveau in Nederland. Het is niet voldoende om Helmond richting de play-offs te helpen, want zowel in de periode als op de ranglijst speelt de club geen rol van betekenis.

