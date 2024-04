Gestopte voetballer wil eerste marathon in minder dan 3 uur lopen voor goed doel

Ondanks dat hij jarenlang profvoetballer is geweest, is de belasting heel anders. Het korte draaien, de sprints en de duels werden ingewisseld voor kilometers lang rechtdoor lopen in hetzelfde tempo. "Ik heb wel lange duurlopen door de kou, wind en regen gelopen door de polder in de Beemster. Mijn vader fietste dan vaak mee met een fles water in de tas en wat eten. Daardoor kon ik ook uit de wind lopen. Op zondagen hadden we echt zo'n momentje samen. Het mooiste was dan wel als je ziet dat je tijden langzaamaan sneller worden."

Laxerend

Ook moest hij erg op zijn voeding gaan letten. Als voetballer at hij veel groente en fruit. Nu moet hij veel minder vezels en ongezonde vetten eten, zoals wit brood, witte pasta, rijst. "Anders werkt het laxerend. Een broek vol diarree is niet mijn favoriet tijdens het lopen. Maar ik moet wel eerlijk bekennen: ik was een leek en ik heb twee keer wel gehurkt in de berm gezeten tijdens het lopen."

