Helpen met solliciteren voor clubloze Toine van Huizen: cv knutselen en krassen op kaart

De tijd begint te dringen voor Toine van Huizen. De oud-speler van Telstar is clubloos en traint mee bij SV Beemster, maar wil het liefst nog een buitenlands avontuur aangaan. De transfermarkt is dicht, dus is het tijd voor actie. Samen met NH Sport knutselt de 33-jarige 'mittförsvarare' een cv in elkaar en opent hij de zoektocht naar een nieuw avontuur. "Estoy buscando un nuevo club", aldus de welbespraakte inwoner van Middenbeemster.

Nu Van Huizen nog steeds geen nieuwe werkgever heeft, traint hij al een tijdje dagelijks bij SV Beemster. Eén keer per week doet hij zelfs met een vriendenteam mee. "Je kan niet van hem winnen". zegt een speler van SV Beemster. "Toine is een clown", aldus een andere speler.

Scandinavië, Zuid-Europa en de hardwerkende landen in Midden-Europa hebben genieten de voorkeur van Van Huizen. "Ik heb niet zoveel te willen, want ik heb nog niets", zegt hij aan de keukentafel. "Het moet wel kloppen voor ons als gezin", zegt de inwoner van Middenbeemster. Het liefst vertrekt hij met zijn vrouw en twee kinderen naar het buitenland, maar daarin is hij wel kieskeurig. "Oost-Europa gaat een kruis doorheen", zegt hij terwijl er een kaart voor hem ligt.

Op zijn cv pronken clubs als AZ, Sparta Rotterdam, Telstar, De Graafschap en FC Dordrecht. Zijn aflopende contract in Dordrecht werd eind vorig seizoen niet verlengd. Een terugkeer bij Telstar wordt als een logische stap gezien, maar Van Huizen geeft aan dat hij liever elders aan de slag gaat. "Tweede en derde divisie kan niet meer en ik wil niet meer in het rechterrijtje in de eerste divisie spelen", aldus de ervaren verdediger.