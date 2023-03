Raak de Vlag met Toine van Huizen: "Daar ligt de meeste rotzooi"

Met het mes tussen de tanden schakelt Toine van Huizen spitsen uit in de eerste divisie. De verdediger uit de Middenbeemster speelt nu voor FC Dordrecht, maar zijn langste periode kende hij in Velsen-Zuid bij Telstar. Voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière zochten we hem op voor een potje Raak de Vlag. "Daar ligt de meeste rotzooi."