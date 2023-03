Raak de Vlag met voetbalavonturier André Krul

Z'n debuut in het betaalde voetbal maakte hij voor Telstar. Vervolgens keepte André Krul eigenlijk overal. Van Japan tot aan Colombia en van Duitsland tot aan Australië. De 35-jarige doelman uit Grootschermer was weer even thuis en dus gingen we bij hem langs voor een potje Raak de Vlag. "Bij De Rijp hebben we het nog beter voor elkaar."