Dordrecht-verdediger Toine van Huizen: "Telstar voelt toch nog wel als mijn clubje"

Noord-Hollandser krijg je ze bijna niet: voetballer Toine van Huizen uit Middenbeemster. Na zes jaar Telstar maakte hij vier jaar geleden de overstap naar De Graafschap. Inmiddels speelt hij al twee jaar bij FC Dordrecht. "Het was qua afstand praktischer geweest om in Noord-Holland te spelen. Ik woon namelijk nog in de Beemster, maar ik draag nu het groene shirt van Dordrecht. Dat voelt ook heel erg goed", aldus Van Huizen.

Vandaag speelde de 32-jarige voetballer tegen "zijn" Telstar. Het werd een bloedeloze 0-0. "Het was vandaag niet om aan te gluren. Beide ploegen hadden niet echt grote kansen. Het was geen beste wedstrijd", was Van Huizen eerlijk na afloop.

De verdediger is al een tijdje weg bij Telstar dus echt speciaal is het niet meer voor hem. "Ik ben er stiekem een beetje gewend aan geraakt. Af en toe werd mijn naam door de Telstar-fans op een goede manier geroepen. Dat was leuk. Ik kom er nog graag en het voelt toch nog wel als mijn clubje", aldus Van Huizen. Terug naar Telstar In de IJmond zien ze een terugkeer van Van Huizen wel zitten. De Noord-Hollander zelf houdt alle kaarten tegen zijn borst. "Moeilijk om er iets van te zeggen. De tijd zal het leren."