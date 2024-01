Teller blijft steken op 299 wedstrijden voor stoppende voetballer Toine van Huizen

Van Huizen hoopte dat een passende club zich nog zou gaan melden. Aanbiedingen kreeg hij wel, maar het voorgeschotelde plaatje paste telkens niet binnen zijn wensen. Nadat hij afgelopen vrijdag met zijn zaakwaarnemer had gezeten, hakte Van Huizen de knoop door om per direct te stoppen als profvoetballer. "Als je dat zo uitspreekt is het echt definitief. Ik had nog wel het geloof dat er iets zou komen. Nu is het echt over."

Zoektocht

Van Huizen had graag de stap naar het buitenland nog eens willen maken, zo gaf hij in september aan tegenover NH Sport. Scandinavië, Zuid-Europa en Groot-Brittannië zag hij wel zitten, maar de juiste club meldde zich niet. "Alle landen waar ik met het gezin naartoe wilde, waren financieel niet aantrekkelijk. En de landen waar ik niet naartoe wilde, daar was het wel aantrekkelijk. De juiste combinatie voor ons als gezin was er niet."