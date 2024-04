Na 161 wedstrijden scoort Witte Leeuw Plat eindelijk zijn eerste treffer: "Raar gevoel"

De zeventiende minuut in de wedstrijd De Graafschap - Telstar gaat Alex Plat nooit meer vergeten. De middenvelder maakt na 161 profwedstrijden zijn allereerste treffer in het betaalde voetbal. En dat deed hij ook nog zeer artistiek. Vanuit de draai schoot Plat de bal snoeihard in de linkerhoek. "Een raar gevoel was het eigenlijk."