Twee heel bijzondere carrières komen samen: Arvid Smit en Dennis Kaars in De Aftrap

Arvid Smit speelde onder meer voor Telstar, De Graafschap, Willem II en FC Volendam. Ondanks een vijfjarig contract bij PSV wist hij de stap naar de absolute top nooit te maken.

"Ik vond dat ik een prima eredivisiespeler was. Ik had alleen dat stempel van die PSV-er, dat talent, dat er niet uitkomt. Spijt heb ik niet, want ik heb bij PSV mooie avonturen meegemaakt." Sinds 2019 is Smit assistent-bondscoach bij de Oranje Leeuwinnen.

Hauwert-3

Natuurlijk sluiten we het programma af met ons eigen elftal van FC De Aftrap en speelt het muzikale Hauwert-3 mee in Kratje Trap. Slagen zij erin om De Kennemers van de eerste plaats te verdringen? Wil je jouw team opgeven voor Kratje Trap? Dan moet je snel zijn. Er is nog één plekje te verven. Stuur dus direct een mail naar [email protected].

Op tv zie je De Aftrap elke vrijdag om 17.10 uur en daarna volgt elk uur de herhaling. Volgende week schuiven de oud-Ajacieden Edo Ophof en Michel Kreek aan.