Larense straat tegen komst nóg meer padelbanen: 'Vooral voor mensen van buiten het dorp'

De Laarders wijzen erop dat hun woonplaats wel erg veel padelbanen heeft ondertussen. "In hoeverre is de noodzaak om in een kleine gemeente als Laren met dik 11.000 inwoners meer padelbanen te realiseren dan een gemeente als Huizen met ruim 41.000 inwoners? In Nederland spelen op dit moment 75.000 mensen padel tegenover 17,8 miljoen inwoners. Dit wil zeggen dat in Laren enkel 49 beoefenaars zijn van padel", is de rekensom die de omwonenden maken.

Nog eens negen extra banen

Sinds vorig jaar heeft Laren negen padelbanen. Die zijn te vinden in de voormalige tennishal aan de Schapendrift.

En dan liggen er nu nog plannen voor nóg meer banen. Sterker nog: padel lijkt het toverwoord in Laren. SV Laren wil vijf padelbanen laten plaatsen om het ledenbestand te vergroten, maar ook de Larense tennisclub wil nog eens vier banen plaatsen.

Dat is wel genoeg, zeggen de bezorgde bewoners. En als er dan toch in Laren geen plek is, kunnen padellers altijd uitwijken naar Blaricum waar twaalf padelbanen zijn of nog eens acht in Huizen, verdeeld over twee verschillende locaties.