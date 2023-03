Laren krijgt tóch padelbanen, tennissen in hal blijft voor paar jaar behouden

Laren krijgt dan echt padelbanen. Alleen niet buiten, maar binnen. In tennishal Sprokkelenburg komen vier banen van deze populaire racketsport. Daar komt bij dat tennissen zeker de komende jaren behouden blijft in de hal. Veel Laarders vreesden namelijk geen tennisbal meer te kunnen slaan, omdat de nieuwe exploitant van de hal van plan was er een padelcentrum van te maken.

Nog zeker drie jaar kunnen Laarders gegarandeerd blijven tennissen in de hal aan de Schapendrift. Daarna valt de beslissing of er inderdaad nog genoeg interesse is voor tennis. Wel is het zo dat het aantal indoortennisbanen slinkt van zes naar twee. Er moet immers ruimte vrijkomen voor de vier padelbanen. Padel Plaza, onder meer het bedrijf van oud-tennisprof John van Lottum met meerdere padelcentra in Nederland, wil Sprokkelenburg gaan exploiteren nu de huidige eigenaar de hal wil verkopen. Vier tennisbanen Zeker nog drie jaar kunnen tennissen in de hal is een van de afspraken die het Larense college van burgemeester en wethouders de afgelopen periode heeft gemaakt met de beoogde nieuwe eigenaar en exploitant. Dat is alleen niet volgens afspraak. Een maand geleden gaf de gemeenteraad het gemeentebestuur de opdracht om er voor te zorgen dat er minstens vier tennisbanen behouden zouden moeten blijven, maar dat blijkt dus te veel. Het voorlopige behoud van de twee tennisbanen ziet het gemeentebestuur desondanks als een succes. Want, zo stelt men, de nieuwe exploitant heeft nergens anders in Nederland tennisbanen in beheer. Vanaf de winterperiode zijn er dan minder indoorbanen, maar wel ruimere openingstijden, waardoor Laarders toch vaker gebruik kunnen maken van deze overdekte tennisfaciliteiten. Meer dan vijfhonderd plekjes De twee tennisbanen zijn straks in de winter zeven dagen in de week van 9.00 tot 22.00 uur te bespelen. Dat is wekelijks twee keer 86 uur in plaats van 6 banen die 71 uur per week te boeken zijn. "Als we uitgaan van een 50-50 verdeling tussen dubbel- en enkelspel betekent dat dat meer dan vijfhonderd Laarders per week een uur indoor kunnen tennissen. Omgerekend is dat ongeveer een derde van de leden van LLTC en ’t Laer, die daarmee in de hal terecht kunnen", schrijven de bestuurders in een brief aan de politiek.

Daar komt bij dat tennisclub LLTC vanaf dit jaar vijf zogeheten all-weather-banen heeft liggen, wat inhoudt dat daar altijd op gespeeld kan worden. Dat komt neer op zo'n 105 uur per week. Daardoor komt het gemeentebestuur tot de conclusie dat 'de capaciteit in de winter effectief fors toeneemt'. En dan beschikt voetbalvereniging SV Laren'99 ook nog eens over vier tennisbanen die het hele jaar door beschikbaar zijn en die nog niet volledig worden benut. Toen diverse Laarders en de twee tennisclubs hoorden van de interesse van Padel Plaza in Sprokkelenburg vreesden zij een mogelijke einde van de tennissport. Juist omdat het bedrijf geen tennisbanen beheert. Hun zorgen hebben zij aangegeven bij de politiek. Mede daardoor besloot de raad het college de opdracht te geven om de tennisfaciliteiten te waarborgen. Winter en zomer Padel Plaza heeft beloofd om in gesprek te gaan met de lokale tennisclubs LLTC en 't Laer. Zij proberen afspraken te maken over de afname van de twee overgebleven indoorbanen in de winter- én zomerperiode. Volgens het gemeentebestuur is een goede exploitatie alleen mogelijk als de indoorbanen ook in de zomer gebruikt worden. Daarnaast zouden jongeren en senioren van de twee clubs voorrang krijgen bij het inplannen van de banen. Tennisbanen Maar wanneer gaat Padel Plaza dan door met de tennisbanen? Zoals heel vaak is geld de allesbepalende factor. De twee banen moeten ieder jaar een omzet hebben van 100.000 euro. Dat is de helft van wat de vier padelbanen jaarlijks moeten opleveren. In april 2026 is er een eerste stoppen-of-doorgaan-moment en zo'n moment is ook nog ingebouwd in 2028. De gemeente heeft hierin geen vinger meer in de pap, de beslissingsbevoegdheid ligt bij Padel Plaza.