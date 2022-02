Als 'padelstoelen' uit de grond: meer en meer Gooise tennisclubs leggen padelbanen aan

Steeds meer tennisclubs leggen padelbanen aan omdat daarmee de toekomst an de vereniging er een stuk rooskleuriger uit gaat zien. Het kunnen aanbieden van de populaire racketsport lijkt haast een garantie te zijn voor nieuwe leden en toekomstbestendigheid. Die opvatting is er ook in 't Gooi. "Wij kunnen weer vele jaren vooruit", zo klinkt het.

Kijken hoe je aantrekkelijk bent en blijft, had ook een aanleiding voor tennisvereniging Eemnes. Het aantal leden loopt namelijk terug. Daarom heeft de club vorig jaar onderzoek gedaan naar wat er te verbeteren valt. Dat bracht de Eemnessers ook bij andere verenigingen, die op een minder harde ondergrond spelen of padelbanen hebben.

Voor de vereniging, die dit jaar een halve eeuw bestaat, betekenen deze banen uitbreiding van het aanbod. Dat is volgens Maarten Hermans, de voorzitter van de club, belangrijk omdat er daarmee meer te beleven is op het park aan de Noordersingel. Naast het bieden van levendigheid moet je je als club blijven vernieuwen, meent de club.

De vlag hangt nog niet helemaal in top bij tennisvereniging Eemnes, maar tevredenheid overheerst. De gemeenteraad is afgelopen week akkoord gegaan met het verstrekken van geld, zodat de Eemnesser tennissers vier padelbanen kunnen aanleggen. De enige sta-in-de-weg is nog een akoestisch rapport, waarin duidelijk moet zijn dat omwonenden echt geen geluidsoverlast gaan ervaren van de padelbeoefenaars.

De hoop is dat tennisvereniging Eemnes deze zomer de banen kan gaan aanleggen en dat deze half augustus bespeelbaar zijn. Dan is het direct doorpakken. "We wilen actief leden gaan werven en meteen een pakket aan kunnen bieden om de sport te leren", geeft Hermans aan.

Toch is er nu al veel interesse. Dat is direct na het besluit van de raad al gebleken, aldus Hermans. Mogelijkheden tot groei liggen er ook, omdat in buurgemeenten Laren en Blaricum de padelplannen van de clubs daar maar moeilijk van de grond komen.

Volgens de stelling van de landelijke tennisbond (KNLTB) betekent de aanleg van één padelbaan een stijging van vijftig leden per drie jaar. Omgerekend naar het Eemnesser model zouden dat met vier banen tweehonderd nieuwe mensen in 2025 zijn.

"We willen naar drie, vier of zelfs vijf banen", geeft trainer Jordi Ruijter aan. Er is ontzettend veel interesse en om de vraag naar padelbanen te kunnen beantwoorden, is uitbreiding nodig. "Soms is het vechten voor een plek. Zeker 's avonds is het echt druk en dat gold ook toen we in een lockdown zaten. Toen zat het overdag ook vol", aldus de leraar van De Rading.

Ook bij De Rading in Loosdrecht hebben ze de smaak goed te pakken. Sinds augustus vorig jaar heeft de vereniging, die de clubnaam meteen veranderd heeft in Tennis & Padel De Rading, twee padelbanen. Slechts enkele maanden verder en de Loosdrechters kijken al serieus naar uitbreiding.

Bij Coronel Sports in Huizen hebben ze al sinds 2012 twee padelbanen liggen. Daarmee waren de Huizers een van de eerste in Nederland. In de afgelopen tien jaar hebben de Huizers deze racketsport, wat al heel lang een hit is in Spanje, het stapsgewijs zien groeien van 'heel langzaam druk' naar 'de enorme toeloop van nu'.

Padel is een actief spelletje, dat toegankelijk is en makkelijker te leren dan het technischere tennis. Daarnaast vinden veel mensen het fijn om buiten te sporten en dat kan nu het hele jaar door. "Dit blijft voorlopig nog wel een hippe, aantrekkelijke sport", voorziet hij.

"Het is goed dat er meer aanbod, maar we moeten er wel opletten dat er geen verzadiging optreedt"

In het begin kwamen de spelers echt van heinde en verre, omdat er weinig banen waren. Nu hoeven de padellers niet meer van ver te komen, omdat het aantal banen is toegenomen. Clubs springen massaal in op de padeltrend en soms op het eerste oog op 'onlogische' plaatsen, zo merkt ook Frank Klein van Coronel Sports. Hij noemt hockeyclubs en het parkeerdek op het Mediapark als voorbeelden.

"Je ziet nu veel initiatieven ontstaan, ook op locaties waarvan ik denk: oké. Ik zie dat tennisclubs, wat ik nog begrijp, maar ook zoals hier in Huizen de hockeyclub, ruimte opofferen voor padelbanen. Aan de ene kant is het het goed dat er meer aanbod komt, maar aan de andere kant moeten we letten dat er geen verzadiging optreedt", geeft Klein duidelijk aan.

Wel of niet investeren?

Ook wat Klein betreft, is padel geen hype maar echt een blijvertje. De sport zal verder groeien, maar hoe hard en lang zet die trend zich door? Wel of niet investeren in nieuwe banen is ook een vraag die al even voorligt bij Coronel Sports. De ruimte is er om bijvoorbeeld nog twee banen van ieder 100.000 euro neer te leggen. Maar wat gebeurt er qua realisatie van banen in de omliggende omgeving?

"Ik vind dat heel spannend, omdat je niet weet wat er allemaal komt. Worden er zes of tien banen gebouwd in het komende jaar in Huizen? Ik weet het niet. We kijken het nog een jaartje aan. Blijft de interesse voor padel zo? Ja, dan zullen wij ook in nieuwe banen investeren", aldus Klein.

Bij de beslissing om uit te breiden, kijken de Huizers eveneens naar het onderscheidend vermogen. Overdekte padelbanen zouden dan weleens het antwoord kunnen zijn, want die liggen er tot nu toe niet of nauwelijks in 't Gooi.