Padelbanen voor even van de baan door motie partij Larens Behoud

De padelbanen die volgend jaar op het lege veldje langs de Eemnesserweg zouden komen, laten nog even op zich wachten. Met een motie heeft de partij Larens Behoud het voornemen om te bouwen tijdelijk op pauze gezet, omdat de partij er liever sociale woningbouw wil. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag licht fractievoorzitter Karel Loeff de motie toe.

Rond april volgend jaar zouden op het lege perceel tussen hockeyclub LMHC en tennisvereniging LLTC vier padelbanen komen. Het stuk land dat behoorde tot LMHC werd van de hand gedaan en de gemeente gaf LLTC een subsidie om velden voor deze snelgroeiende sport te bouwen.

Maar volgens Loeff is de gemeenteraad niet over deze subsidie geïnformeerd. "Vandaar dat wij de afgelopen woensdag vragen hierover hebben gesteld en daar is een motie uitgekomen om in ieder geval een pauze in te lassen", zegt Loeff. "We hopen binnenkort tijdens een debat meer informatie te krijgen waarom dit zo gelopen is."

Wheelen en dealen

De grond was eerder in handen van de hockeyclub LMHC, maar heeft hoge schulden bij de gemeente Laren. De club heeft het gebruikersrecht uiteindelijk van de hand gedaan, waardoor de gemeente makkelijk het veldje kon overnemen. Uiteindelijk heeft de wethouder, na het toekennen van een subsidie, de toezegging gedaan aan de tennisvereniging LLTC om de padelbanen te bouwen.

Op deze gang van zaken geeft Loeff de volgende reactie. "Ik ga niet meteen zeggen dat er gewheeled en gedealed is, maar het is wel opvallend dat een veldje dat altijd in gebruik was nu opeens vier padelbanen en wat anders krijgt."

Het is nog steeds de bedoeling om april 2022 de padelvelden te openen.

Luister het hele interview terug via deze link.