Laren waakt voor 'overkill': plots kunnen er twintig padelbanen komen

De Larense tennisvereniging LLTC werkt al een tijdje aan de aanleg van padelbanen, al komt dat door klachten over gevreesde geluidsoverlast nog niet echt van de grond. Dat komt doordat bewoners aan de bel hebben getrokken: ze verwachten veel last te hebben van het padel op de banen.

Dat is ook geen gek idee: het onderzoek dat de club heeft laten doen wijst uit dat vooral 's avonds de normen overschreden gaan worden als het geluid boven de vijftig decibel komt. Dat komt onder meer door het gekaats van de bal tegen de glazen wanden.

Er wordt nu gekeken of er een hogere geluidswal moet komen of dat er misschien toch niet vier, maar twee banen aangelegd moeten worden.

Meer aanvragers

Maar op de achtergrond werken nóg twee partijen aan de aanleg van padelbanen. Zo wil voetbalclub SV Laren '99 padelbanen aanleggen en moeten er ook bij tennishal Sprokkelenburg van zulke banen aanleggen. Niet gek als je beseft dat padel een van de snelst groeiende sporten van het land is.

Als alle aanvragen zouden worden goedgekeurd zou dat betekenen dat Laren twintig padelbanen heeft. De vraag die daarbij meteen opdoemt is of dat niet een beetje te veel van het goede is voor een dorp van slechts twaalfduizend bewoners. "Een terechte vraag", zegt wethouder Westerkamp. "Laren is een rijk dorp als het om het aantal voorzieningen gaat. Dat is aan de ene kant heel mooi, maar op dit vlak moet het ook geen overkill gaan worden."

De wethouder zegt kritisch te gaan kijken naar de aanvragen. "We moeten natuurlijk gaan kijken naar wat we echt nodig hebben, maar ook naar wat omliggende gemeenten al bieden. Het moet ook wel rendabel blijven. We gaan ons daar nu over buigen."