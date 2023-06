Padel laat nog op zich wachten in Eemnes, maar tennisclub houdt wel hoop

Nog altijd heeft Tennisvereniging Eemnes geen padelbanen en dat gaat ook nog wel even duren. De club wil deze populaire racketpsort graag toevoegen aan het aanbod, maar de plannen liggen nog altijd stil door gedoe om geluidsoverlast. De club moet nu werken aan 'geluidswerende maatregelen' om de banen echt aan te kunnen leggen.

Eigenlijk had de tennisclub al vier padelbanen moeten hebben. Er lag een concreet plan en de gemeenteraad had hiervoor geld gereserveerd. De vereniging hoopte vorig jaar bij de viering van het vijftigjarig bestaan de banen officieel te kunnen. Dat zou dan in augustus hebben moeten plaatsvinden tijdens het Eemnes Open-toernooi.

Maar van dit alles is niets terecht gekomen. Het enige waarop het plan kon stranden waren de resultaten van een akoestisch rapport. En dat was voor de club de bottleneck. Uit dat onderzoek bleek toch dat de padelactiviteiten voor te veel geluidsoverslast zouden gaan zorgen voor omwonenden, zoals die van de Minnehof. De padellers zouden de wettelijke normen van bijvoorbeeld 45 decibel in de avonden gaan overschrijden.